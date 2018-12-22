حنون : الحكومات المتعاقبة هي سبب فشل التسيير و ظاهرة “الحرقة”

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنه لا يمكن لتشكيلتها السياسية أن تتجاهل مبادرة الندوة الوطنية التي تم إقتراحها مؤخرا، مرجعة الشكوك التي تثقل المناخ السياسي عشية الرئاسيات للغموض والضبابية.

وتساءت حنون خلال قراءتها للتقرير الإفتتاحي في أشغال المؤتمر السابع لحزبها الذي انطلق صباح أمس في زرالدة، بحضور وجوه سياسية بارزة من الموالاة والمعارضة كانت في الصف الأول بالقاعة، عن أهداف الندوة والجهة التي توجه الدعوات لها والأطراف المشاركة فيها، كما طرحت زعيمة حزب العمال أسئلة أخرى تتعلق بالغرض من تعديل الدستور وإمكانية الحفاظ على مكاسب الثورة والاستتقلال والطبيعة الإجتماعية والجمهورية للدولة.

ويبدو أن المتحدثة تعمدت إغفال موضوع تأجيل الرئاسيات، وعوضته بسؤال غير مباشر ” ألا يقول الشعب كلمته”، لتؤكد أمام أنظار منسق قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، ورئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس الذي صفق مطولا في ختام خطابها وفي غياب صاحب المبادرة رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بأن الحكم سيكون على ضوء هذه الإجابة.

ورسمت حنون في تقريرها الذي جاء في 8 صفحات صورة سوداوية عن الواقع الإقتصادي والإجتماعي في الجزائر، وحملت الحكومات المتعاقبة مسؤولية الفشل في التسيير واستفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وخلصت زعيمة حزب العمال أن الجزائر أمام أزمة نظام قاتلة وليست أزمة انهيار سعر البرميل، بالمقابل شددت أن الحل يكمن في زوال النظام الذي أنتج كل هذه الإنحرافات من خلال تعميم الفساد وإنكار سلطة الشعب وقمع الحريات الدستورية لإسكات الشعب.

وبدت المتحدثة متناقضة لما دست في خطابها عبارة أنه “قد يكون قاتلا” لما أشارت إلى ضرورة رحيل النظام كحل للوضع القائم، وفسرت تلك الأخطار بمخاوفها من التدخلات الأجنبية.

وشددت حنون أن البلاد في مفترق طرق، مبرزة أن أولية حزبها في ديمومة الأمة باعتبار أنه لا يمكن تحقيق أي مشروع مستقبلي دون السلم والسيادة الوطنية وسلامة البلاد.