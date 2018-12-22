خبير: هذا ما سيحدث لاحتياطي الصرف والدينار الجزائري إذا بقيت الأوضاع الحالية

حذر الخبير في المالية فرحات ايت علي ، في تصريح لـ TSA عربي ، أن احتياطي الصرف في تآكل مستمر وسيصل الى 20 مليار دولار في غضون سنة 2020 ، في حال بقيت الوضعية على حالها ، وحتى اذا بقي سعر برميل النفط محافظا على سعر 55 دولار فإن احتياطي الصرف في غضون 2021 سيصبح فارغا جملة وتفصيلا ، مؤيدا توقعات معدي قانون المالية 2019 الخاص بعدم قدرة تغطية الاحتياطي على أقصى تقدير 9 إلى 10 أشهر من الواردات في غضون 2021.

و أفاد الخبير الاقتصادي ، أن بلوغ احتياطي الصرف اليوم لأقل من 85 مليار دولار، يقودنا الى استهلاك 60 مليار دولار سنة 2019 ، وبالتالي سنصل الى 20 مليار دولار سنة 2020 ، مضيفا أنه في غضون خمس سنوات سيصل عجز ميزان المدفوعات الى 28 مليار دولار على عكس ما صرح به وزير المالية عبد الرحمان راوية ، ببلوغ عجز ميزان المدفوعات الى 17 مليار دولار المحتسب ، وحسب الخبير في حال تم اقتطاع أو خصم 28 مليار دولار من احتياطي الصرف ، سيتحول الامر الى كارثة .

وأكد محدثنا ، أن سيناريو تآكل احتياطي الصرف سيواصل في مساره لأن الدراسات الحكومية التي تعمل بها وفق سعر النفط الذي يشهد انخفاضا مستمرا ، ستؤدي بالاقتصاد الوطني الى الجحيم ، بالإضافة الى استثمارات الشركات الوهمية التي تعتبر السبب الرئيسي في تآكل احتياطي الصرف وانهيار عملة الدينار الجزائري .

وبالحديث عن مشروع قانون المالية 2019 ، فأكد – ذات المتحدث – أن 60 دولار هو السعر المرجعي للجباية البترولية المرتقبة ، و50 دولار هو سعر الجباية المحتسبة في قانون المالية ، أما فيما يخص الميزان التجاري وميزان المدفوعات الخارجية فالحكومة قامت بوضع نسبة 80 دولار وحتى لو أنها لم تصرح بهذه النسبة ، لكن وفق الدراسات التي قام بها محدثنا ، لا يمكن تحقيق الحكومة لمبتغاها وأسعار النفط تسجل انخفاضا تحت سقف 80 دولار للبرميل .

أما فيما يخص الدينار ، فقد أشار الخبير أن هذا الأخير مرهون باحتياطي العملة الصعبة وسببها سياسات الحكومة العرجاء باعتمادها على قطاع المحروقات ومنحها في الأول نسبة 70 بالمائة من مداخيل البترول للشعب عن طريق أونساج ، كناك ، السكنات وغيرها من المشاريع ، ولم تأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي ستطال السوق النفطية وتأثيرها السلبي على المواطنين من جهة وعلى الاقتصاد الوطني من جهة أخرى ، وخير دليل على الوضع الذي وصلنا اليه اليوم.

ومع استمرار هذا السيناريو لا يفقد الدينار قيمته امام العملات الرئيسية فحسب بل يفقد قيمته في الأسواق الداخلية مقارنة بالمواد المحلية ، واذا كثر الطلب على استبدال عملة الدينار بالعملات الرئيسية خوفا من أن يصبح الدينار لا يساوي شيئا فقد نصل الى الانهيار التام للمنظومة الاقتصادية .

إعادة النظر في السياسة النقدية

وطرح الخبير في المالية فرحات أيت علي ، بعض الحلول لاستقرار سوق الصرف في الجزائر ، وعلى رأسها إعادة النظر في السياسة النقدية جملة وتفصيلا وهي السند للسلسة المالية و إعادة هيكلة عملة الدينار .

إعادة توزيع المداخيل في المجتمع والتوقف عن تمويل المشاريع الوهمية التي ليس لديها قيمة إضافية للاقتصاد الوطني إنما تستنزف الأموال من الخزينة العمومية واحتياطي الصرف ، إعادة هيكلة المنظومة السياسية وتشجيع المشاريع الإنتاجية .