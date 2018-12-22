إنتاج الموز في الجزائر: وزير الفلاحة.. نعم هذا ممكن

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أن إنتاج فاكهة الموز ممكنة بالجزائر، مشيرًا إلى أن مصالحه مستعدة لمرافقة الفلاحين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال لتطوير الشعبة.

وأوضح الوزير، لدى زيارته مزرعة لإنتاج الموز بسيدي راشد الثانية من نوعها بعد تلك المتواجدة بسيدي فرج بالجزائر العاصمة، في إطار زيارة العمل التي تقوده اليوم السبت 22 ديسمبر لولاية تيبازة، “أن المشروع هام وجدير بالاهتمام”، منوهًا “بمجهودات المتعامل الذي توصل إلى التحكم في تقنيات علمية تسمح بإنتاج الموز داخل البيوت البلاستيكية.

وأضاف أن مصالحه مستعدة لمرافقة وتدعيم الفلاحين لتطوير هذه الشعبة وإنتاج أصناف ذات جودة عالمية ومن ثمة المساهمة في إستقرار أسعارها في السوق الوطنية من خلال تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات وتقديم السند والمرافقة التقنية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويتوقع أن تشرع هذه المزرعة، التي زارها وزير القطاع رفقة والي تيبازة، محمد بوشمة، في غرس 20 هكتارًا من أشجار الموز بداية من شهر فيفري القادم قبل بلوغ الـ100 هكتار مع نهاية السنة القادمة.

ويعتزم صاحب المشروع، توسيع مشروعه وبلوغ مساحة تقدر بـ 500 هكتارا على مدى خمس سنوات ما يسمح بضبط أسعار الموز في السوق الجزائرية وجعلها تتماشى وأسعارها في السوق العالمية أي تتراوح ما بين 70 و 80 دينار جزائري للكلغ الواحد، حسب التوضيحات التي قدمها المتعامل لوزير القطاع، بوعزقي.