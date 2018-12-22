هذه أسماء ضحايا المجزرة المرورية في البيض

كشفت الحماية المدنية عن أسماء ضحايا حادث المرور الأليم الذي وقع صباح اليوم، في المخرج الجنوبي لبلدية بوقطب تجاه البيض بالطريق الوطني 06 أ باصطدام شاحنتين وسيارة اجرة تحمل ترقيم ولاية وهران، في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا.

وأكد والي ولاية البيض محمد جمال خنفار، أن السلطات المحلية للولاية ودائرة بوقطب جندت الامكانيات البشرية والمادية اللازمة للتكفل بضحايا الحادث على الصعيد الصحي والاداري.

قائمة الضحايا:

01- سائق سيارة الاجرة : العابد بن عمار من مواليد 1978 وهران

02- بلبشير محمد الامين من موايد 1983 بالبيّض

03- قليل فاطمة الزهراء 29 سنة الزوجة المرحوم بلبشير

04- بلبشير رفيق 06سنوات

05- بلبشير سامي 04 سنوات

06- بلبشير ادم 15 يوما رضيع

07- صافر مختارية من موايد 1988 بالبيض

08- يوسفي ميلودة من مواليد 1953 بالبيض

09- صافر ليندة من مواليد 2012 بالبيض