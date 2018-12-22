ماذا سيقول الرئيس بوتفليقة يوم الأربعاء ؟

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد يعلن قرارات هامة الأربعاء القادم.

وفي ندوة صحفية مقتضبة اليوم، أفادت حنون أن “يوم 26 ديسمبر القادم قد يظهر الجديد من خلال قرار يعلنه رئيس الجمهورية”، وأبقت باب الإحتمالات مفتوحة بخصوص القرار الرئاسي المنتظر.

وتمسكت حنون في إجابتها عن سؤال يتعلق بمشاركة حزبها في الندوة الوطنية التي كثر الحديث عنها، بالكلمة التي ألقتها أمس خلال إفتتاح المؤتمر السابع لحزبها، أمس، من خلال ربط موقفها من ندوة الإجماع بالإجابة عن التساؤلات المطروحة من قبل الحزب.

بالمقابل، نفت زعيمة حزب العمال إعطاء موافقة لحزب تجمع امل الجزائر، للمشاركة في الندوة كما جاء على لسان رئيس تاج عمار غول قبل أيام.