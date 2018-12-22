بونجاح أفضل لاعب جزائري لسنة 2018

إختارت جمعية "راديوز" المهاجم بغداد بونجاح كأفضل لاعب جزائري لسنة 2018، وهذا بالنظر للمستويات الكبيرة التي قدمها سواء مع ناديه السد القطري أو مع المنتخب الوطني، ووصوله لحاجز الـ57 هدف في هذه السنة.

وعرف حفل تكريم بونجاح بمقر الجمعية بوهران، حضور العديد من الوجوه الكروية البارزة، من بينها زميله في المنتخب ومدافع النادي الإفريقي مختار بلخيثر، بالإضافة للحكم الدولي السابق حنصال محمد، وبعض اللاعبين القدامى لمولودية وهران.

وعبر بونجاح عن سعادته البالغة بهذا التكريم، خاصة أنها جاءت من أبناء منطقته الذين نوهو كثيرا بالأهداف العديدة التي سجلها المهاجم السابق للنجم الساحلي التونسي على أمل المزيد من التألق مع ناديه والخضر في التحديات المقبلة.