أنفانتينو يسثتني الجزائر من جولته الإفريقية

عبد الرحمان بلعاليا- كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم، أن الرئيس جياني أنفانيتو سيقوم بجولة إفريقية تشمل العديد من الدول مطلع السنة المقبلة.

وبحسب نفس المصدر، فإن الرجل الأول في "الفيفا"سيشرع في جولته بزيارة غينيا في الـ6 من شهر جانفي المقبل، على أن يصل غامبيا في اليوم الموالي، ومن ثم ستكون الوجهة للسينغال لحضور حفل توزيع جوائز الإتحاد الإفريقية للعبة لسنة 2019.

كما سيواصل أنفانتينو رحلته بزيارة الطوغو في الـ9 من شهر جانفي المقبل، على أن تكون البينين آخر محطة للرجل القوي في "الفيفا" يوم العاشر من الشهر ذاته.