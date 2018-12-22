فرنسا: جثة شريف شيكات تدفن في ستراسبورغ

سيتم دفن الإرهابي شريف شيكات، في ستراسبورغ بفرنسا، بعد رفض الجزائر استقبال جثته، بحسب ما اوردت فرانس سوار اليوم السبت 22 ديسمبر.

فبعد أكثر من أسبوع مر على الهجوم، الذي أعلنت داعش مسؤوليتها عنه ، والذي تسبب في مقتل خمسة أشخاص، وبعد القضاء على شريف شيكات تم تسوية قضية مكان دفنه، حيث سيدفن في عاصمة الألزاسي.

وكانت عائلة شيكات قد طلبت نقل جثمانه الى الجزائر، البلد الاصلي له، غير أن الجزائر رفضت ذلك من منطلق عقيدتها في مثل هذه القضايا.

وحسب نفس المصدر فقد قبل رئيس البلدية أخيرًا بدفنه في المدينة رغم التحفظات التي أصدرها مير رولاند ريس في بداية الأسابيع.