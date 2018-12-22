دبي تُنشأ أوّل مستشفى بإستخدام “الروبوت”

تستعد دبي لفتح أوّل مستشفى بالعالم يعتمد على تقنية الذكاء الإصطناعي فائق الدقة، والروبوت في غرف العمليات.

المستشفى سيطلق عليه إسم “مستشفى الروبوتيك الدولي دبي”، يضم 100 سرير، و12 عيادة متخصّصة، و4 غرف عمليات متطوّرة بإستخدام الروبوت.

وقسما للطوارئ، وقسما للأشعة، ومخبر، صيدلية ذكيّة، ويضمّ أطباء وجرّاحين، مختصين في مجالات جراحات المنظار المتقدّمة، وجراحات الروبوت.

وكشف رئيس مجلس إدارة المستشفى مسعود محمد بن مسعود، عن توفير خدمة التشخيص، وإجراء الجراحات المتطوّرة، بإستخدام الروبوت والأقمار الصناعية،

مضيفا أنّ المستشفى، سيقدّم خدمات إجراء جراحات متعدّدة، بإستخدام الروبوت، منها جراحات الجهاز الهضمي، والرحم والأورام، والسمنة والبروستات.

وعمليات الكلية والقلب والأوعية الدموية والأعصاب.

وأشار بن مسعود، أنّ المستشفى سيجهّز وفق أنظمة إلكترونية في مجال الإتصال، وقاعدة بيانات إلكترونية، لحفظ المعلومات وبيانات المرضى.

وتسجيل المتابعات الطبية للمريض من الزيارة الأولى، وحتى تسليم الدواء من الصيدلة الذكية الإلكترونية.