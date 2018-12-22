الدانمارك تجبر النساء المسلمات على المصافحة للحصول على الجنسية

وافق البرلمان الدنماركي، على مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء قيامهم بإجراءات الحصول على الجنسية الدنماركية.

بحجة أن المصافحة تعتبر “مبدأ محليا أساسيا”، حيث من المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ، اعتبارا من الأول من جانفي للعام المقبل.

في وقت رأى خبراء أنه موجه بشكل مباشر إلى المسلمين، لا سيما من فئة النساء اللواتي يرفضن مصافحة الرجال والعكس صحيح.

ومن المنتظر أن يؤدي تطبيقه في 2019 ، إلى احتجاجات واسعة من قبل النساء المسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.

مثلما حدث في الأول من أوت الماضي، حين بدأت الدنمارك بتطبيق قانون حظر النقاب، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.