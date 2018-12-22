مقتل سائق خلال احتجاج "السترات الصفر" بفرنسا

قالت السلطات الفرنسية المحلية إن سائقا لقي حتفه في جنوب البلاد عندما اصطدمت سيارته بشاحنة عند ساحة أغلقها محتجو "السترات الصفر".

وقال مصدر بالشرطة لوكالة "رويترز" إن السائق (36 عاما) لقي حتفه في الحادث قرب مدينة بربينيان ليرتفع بذلك عدد الوفيات المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في فرنسا إلى عشرة.

وواصل المتظاهرون تعطيل حركة المرور اليوم في إطار الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس إيمانويل ماكرون على العدول عن سياسات لا تحظى بالشعبية وأثرت سلبا على الاقتصاد الفرنسي.