ولاية الوادي تتـربع على عرش منـتـجي البطاطا بـ 8 ملايين قنطار

سجلت ولاية الوادي خلال السنة الجارية 2018 إنتاجا وفيرا في منتوج البطاطا بلغ 8 ملايين قنطار بعد غرس ما يزيد عن 26 ألف هكتار وهو إنتاج قياسي عرفته الولاية رغم ما يشهده الفلاح من عراقيل تأتي في مقدمتها مشكلة التسويق.

ويقول وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي في هذا الخصوص"إن ولاية الوادي أصبحت الرائدة في إنتاج البطاطا وهي تمول السوق الوطنية بصفة عامة وهي تسخر محيط لإنتاج البذور من شانه تدعيم حجم الإنتاج".

ورغم النجاح الذي حققته الولاية هذه السنة في إنتاج البطاطا إلا أن الفلاح في حاجة إلى مرافقة حقيقية لتحسين الإنتاج كما وكيفا.

ويرى مرخوفي يوسف رئيس شعبة البطاطا بالوادي في هذا الصدد" أن الفلاح السوفي بذل مجهودا كبيرا في مجال غرس البطاطا حيث استطاع في السنوات الأخيرة أن يضاعف من الإنتاج و هذا بمرافقة ووزارة الفلاحة حيث بلغ معدل الإنتاج ال200 قنطار في الهكتار الواحد لكن يبقى مشكل التسويق قائما".

ولاية الوادي أصبحت اليوم علامة مسجلة في مجال البطاطا إلا أنها في حاجة ماسة إلى مؤسسات تحويلية ومصدرين في المستوى للحفاظ على مراتبها الأولى في غرس البطاطا.