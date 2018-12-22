والي المسيلة:” أنا أتابع عملية إنقاذ الشاب عياش ..ولم أتهرب من المسؤولية”

قال والي ولاية المسيلة، إنه تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية من أجل عملية إنقاذ الشاب عياش محجوبي الذي سقط في البئر منذ حوالي 4 أيام.

وأضاف الوالي الحاج مقداد، خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار”، أن القضية لا تزال في المرحلة التقنية.

موضحا أنه عندما وصلنا خبر سقوط الشاب عياش في البئر اتخدنا الإجراءات اللازمة من أجل انقاذه.

وقال الوالي إن المواطن عليه أن يعلم أن هذه العملية فريدة من نوعها بسبب وجود عدة صعوبات لإنقاذ الشاب من بينها الماء.

وبخصوص رده على سؤال عن سبب تأخر تواجده في منطقة الحادث، قال الوالي “أنا أتابع عملية إنقاذ الشاب العياشي دقيقة بدقيقة وساعة بساعة “.

وأضاف الوالي، توجهت إلى منطقة الحادث وشكرت رجال الحماية المدنية والمواطنين على المجهودات التي بدلوها.

وبخصوص قلة الإمكانيات، أجاب الوالي، أنه كلف مدير الأشغال العمومية من أجل تسخير إمكانيات مادية وبشرية لإنجاح عملية انقاذ الشاب عياش .

واكد الوالي، إنه يتابع عملية الإنقاذ وهو غير متهرب من المسؤولية، بقوله: “أنا أتابع أنا موجود. والقضية مؤخودة بعين الاعتبار”.

وختم الوالي قوله ، أنه من المستحيل أن يسقط الشاب بتلك الطريقة في البئر، حيث تم فتح تحقيق من أجل معرفة ملابسات الحادث.