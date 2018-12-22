توقيف شاب أشاد باغتيال السائحتين الأوروبيتين بالمغرب

أوقفت الشرطة المغربية مساء أمس شابا (22 عاما)، داخل منزل أسرته في منطقة "آيت إعزا" التابعة لولاية أغادير.

وجاء قرار توقيف الشاب على خلفية نشره لتدوينة على صفحته في "فايسبوك" تُشيد بجريمة مقتل السائحتين الأوروبيتين في المنطقة الجبلية بالقرب من إمليل، كما شجع على تنفيذ مثل هذه الأفعال الإجرامية بحق غير المسلمين.

وداهم أفراد الشرطة القضائية، مصحوبين بقوى أمنية أخرى منزل الشاب واعتقلوه من أجل إحالته لاحقا إلى النيابة العامة.

يذكر أن السلطات المغربية ألقت القبض على عدة أشخاص يشتبه بقتلهم السائحتين لويسا فيستراغر يسبرسن (24 عاما) من الدنمارك ومارين أويلاند (28 عاما) من النرويج، اللتين تم العثور على جثتيهما يوم الاثنين وتم نقل جثتيهما أمس إلى بلديهما.