طقس مشمس على كامل التراب الوطني

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أنّ المناطق الغربية والوسطى، ستشهد طقس صافي، بالسواحل.

وستعرف ضباب، خلال الصبيحة، على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية، فيتوقع الديوان سحب سفلى مع ضباب خلال الصبيحة، خاصة على السهوب، لتصبح الأجواء صافية إلى قليلة السحب.

وسجلت في الجنوب، أجواء صافية على جل المناطق، في حين ترتقب ضباب مع سحب سفلى خلال الصبيحة، في الواحات وشمال الصحراء.

وتتراوح درجة الحرارة مابين 18 الى 20 درجة بالسواحل، و13 إلى 20 درجة بالمناطق الداخلية، و15 إلى 27 بالجنوب.