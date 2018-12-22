«13 وكالة BEA للزماڤرة في فرنسا لشراء مساكن LPP»

قررت إدارة بنك الجزائر الخارجي تدشين ثلاثة عشر وكالة لها خارج الوطن، قبل السداسي الثاني من العام القادم، وتحديدا بفرنسا، ستوجه لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ولأصحاب الشركات الجزائريين منهم والفرنسيين.

كشف، إبراهيم سمِّيد، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، في تصريح خص به «النهار»، عن اختيار 13 مدينة فرنسية لإنشاء وكالات تابعة للبنك فيها، من بينها المدن التي تعرف انتشارا كبيرا لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة هناك، على غرار العاصمة باريس ومدينتي ليون ومرسيليا.

وهذا قبل السداسي الثاني من العام القادم، مشيرا على هامش مراسم افتتاح الطبعة السابعة والعشرين للإنتاج الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري، إلى أن الوكالات هذه سيتم تخصيصها للتعامل مع أفراد الجالية، من أجل تسهيل مهمة اقتناء مساكن بصيغة الترقوي العمومي LPP.

وهو المطلب الذي وافقت عليه السلطات الفرنسية والتعامل أيضا مع المستثمرين الجزائريين المسيرين للشركات وحتى المستثمرين الفرنسيين من خلال التنسيق مع البنك الدولي الفرنسي «نطمح إلى جلب ثلاثمئة ألف زبون بفرنسا في انتظار رفع العدد تدريجيا».

ومن المرتقب أن يتم توسيع انتشار بنك الجزائر الخارجي في عدة دول أوروبية أخرى مستقبلا، مباشرة عقب الحصول على اعتماد من البنك المركزي الأوروبي وهو الاعتماد -يضيف الرئيس المدير العام- الذي سيسهل مهمة التوسع على الصعيد الدولي «وكالاتنا في الخارج ستكون جزائرية مئة من المئة وستوسع إلى العديد من الدول الأوروبية، وهذا تطبيقا لتعليمات السلطات».

ولدى تطرقه لملف مرافقة المصدرين، كشف إبراهيم سمِّيد عن استحداث ما يسمى بـ«السيد تصدير» على مستوى المديرية الدولية التابعة للبنك بداية من السنة القادمة، من أجل تقديم توجيهات واستشارات لفائدة الراغبين في ولوج عالم التصدير «نحن نتعامل مع الشركة الوطنية للمحروقات والمجمع الصناعي للإسمنت جيكا وشركاء تابعين للقطاع الخاص على غرار كيا للسيارات، وكذا مجمع بوبلنزر».

وبشأن بطاقات «ماستر كارد»، أكد المدير العام للبنك بأن منحها لفائدة الحجاج الجزائريين في المواسم القادمة لمؤدي الركن الخامس للإسلام سيكون بصفة مجانية، وهذا بعد نجاح العملية الموسم الماضي في أول تجربة للبنك، والشأن نفسه بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج والراغبين في قضاء عطلهم داخل التراب الوطني، حيث سيستفيدون هم أيضا من بطاقة «ماستر كارد» مجانا.