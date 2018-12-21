مدرب بيتيس: لا نُريد تسريح بودبوز بـ “أبخس الأثمان”

قال التقني كيكي سيتين مدرب فريق ريال بيتيس إشبيلية الإسباني، الجمعة، إن إدارة النادي إذا لم تستلم مبلغا مُحترما فإنها لن تُسرّح اللاعب الدولي الجزائري رياض بودبوز.

وأوضح المدرب كيكي سيتين في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، أن إدارة نادي بيتيس إشبيلية أدرجت إسم بودبوز، ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في تسريحهم خلال سوق الإنتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل. واشترطت استلام مبلغ مُحترم، أو تركه يُواصل المغامرة الكروية مع فريق الأخضر والأبيض.

وكانت إدارة نادي بيتيس إشبيلية قد دفعت مبلغ 7 ملايين أورو، إلى نظيرتها من مونبلييه الفرنسي صيف 2017، حينما انتدبت رياض بودبوز.

ويرتبط صانع الألعاب رياض بودبوز (28 سنة) مع نادي بيتيس إشبيلية الإسباني بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2021.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، الجمعة، أن إدارة النادي المحلي نيس تستعدّ للتفاوض مع نظيرتها من بيتيس إشبيلية، من أجل انتداب بودبوز في جانفي المقبل.

هذا وأبعد المدرب كيكي سيتين لاعبه بودبوز عن خوض مباراة بيتيس إشبيبلية والضيف أيبار، لِأسباب تكتيكية. ما يُبيّن عدم رغبة الجهاز الفني في توظيف ورقة الدولي الجزائري، وانتظاره عرضا مناسبا لِتسريح بودبوز.

واستدعى المدرب كيكي سيتين 18 لاعبا لِمواجهة أيبار، يوجد بينهم المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي، ويغيب مواطنه وزميله رياض بودبوز.

وتُجرى مباراة بيتيس إشبيلية والزائر أيبار ظهر هذا السبت، لِحساب الجولة الـ 17 من عمر بطولة إسبانيا.