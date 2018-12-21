كنت شاهدة في محاكمة ملاح على متابعات بلا أساس قانوني!

نددت النائب البرلمانية والمحامية فطة سدات، بما وقع للصحفي عدلان ملاح، معتبرة قضيته غير مبنية على أساس قانوني، لانعدام الدليل في ثلاث تهم، وقالت “إنها متابعات مبنية من فراغ وهي مقصودة تتعلق بتسوية نزاعات بين جهات سياسية”.

وأكدت المحامية، أن حضورها جلسة المحاكمة يوم 18ديسمبر، كمساندة لعدلان، ولحقوق الإنسان، كشف لها أن مدير موقع “دزاير براس”، راح ضحية تصفية حسابات، وأن قضيته سياسية، لا علاقة لها بتجمهر أو عصيان أو إهانة لهيئة عمومية، قائلة “العدالة ليست مستقلة، ولا تخضع لمبدأ الفصل بين السلطات.. إني أتأسف بشدة أن يصبح القطاع وسيلة لتصفية الحسابات”.

وحذرت النائب عن “الأرسيدي”، من ما أسمته “انقياد قطاع عدالة تتجه نحو لعبة القط والفأر في تصفية الحسابات وانتهاك حقوق الإنسان”، موضحة أنها منذ دخولها البرلمان وهي تدافع عن هذه الحقوق، وستواصل نضالها في هذا الأمر، حيث سوف تقف إلى جانب عدلان ملاح كقضية لحقوق الإنسان وستطرح انشغالات حزبها، وتواصل نقل نداءات الفئات المنتهكة حقوقها، عبر مبنى زيغوت يوسف.

وكان حضور البرلمانية المحامية سدات فطة، محاكمة عدلان ملاح بمحكمة باب الوادي، حسب تصريحها لـ”الشروق” أمس، كشاهد على القضية ومعالجتها من طرف القاضي، حيث تبين لها “أنها قضية ليست مبنية على دليل، ولم تكن عادلة تخدم حقوق الإنسان”، وقالت “المشكل لا يتعلق بوزير العدل، إنه النظام السياسي الذي انعدمت فيه دولة القانون”.