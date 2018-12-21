فتح تحقيق حول نوعية المياه المعدنية "تاكسنة"

تم فتح تحقيق بشأن حصة من المياه المعدنية التي تسوق بعلامة "تاكسنة" من طرف المصالح المعنية لولاية جيجل حسبما علم اليوم الجمعة من مسؤول بالمديرية المحلية للتجارة.

و أوضح نفس المصدر بأن "تحققا تم فتحه عقب تداول معلومات تفيد بملاحظة بالعين المجردة بقايا داخل قارورة للماء المعدني يحمل علامة تاكسنة" مشيرا إلى أن التحاليل اللازمة ستجرى على الحصة التي تم تسويقها من هذه المياه.

و استنادا لذات المسول ففي حالة تأكيد أي تلوث لهذه المياه المعدنية المعبأة في قارورات فإن "تدابير وقائية سيتم اتخاذها لحماية المستهلك و صحته".

و يقع المصنع الخاص الذي ينتج الماء المعدني تاكسنة بقرية رقادة متلتين التابعة لبلدية تاكسنة التي تبعد ب22 كلم جنوب جيجل.