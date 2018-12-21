قال المحامي أنطوان لندن إن موكّله نبيل فقير بريء من تهمة الإحتيال، وأن اللاعب الدولي الفرنسي رفع شكوى لدى العدالة ويُنسّق مع القضاء في هذا البلد.

وأوضح الأستاذ أنطوان لندن أن شبكة احتيال مجهولة اخترقت الحساب البنكي لِموكّله نبيل فقير مرّتين سنة 2015، دون علم هذا الكرويّ، وصبّت فيه مبالغ مالية سرقتها من أرصدة مصرفية لِأشخاص آخرين.

وأضاف في تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة الفرنسية، الجمعة، أن التحقيقات التي باشرت فيها المصالح المعنية مع نبيل فقير، أفضت إلى أن موكّله لا يمتّ بِصلة إلى هذه الشبكة.

وشدّد المحامي أنطوان لندن على أن نبيل فقير ضحية وبريء، مُطالبا العدالة الفرنسية بِإنصاف صانع ألعاب منتخب “الديكة” وفريق أولمبيك ليون.

وفي سياق ذي صلة، أكد التقني برونو جينيزيو مدرب فريق أولمبيك ليون، أن معنويات لاعبه نبيل فقير مرتفعة، وقد تدرّب بِاحترافية مع زملائه. مُشيرا إلى أنه تجنّب الحديث مع اللاعب عن هذه الحادثة، كونها أمرا خاصا.

وكان نبيل فقير قد غاب مساء الأربعاء الماضي، عن مباراة فريقه أولمبيك ليون والمضيف أميان، ضمن إطار منافسة كأس الرابطة، للسبب المُشار إليه آنفا.

ولم يتطرّق المدرب برونو جينيزيو في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، إلى نقطة مشاركة نبيل فقير في مباراة ليون والمضيف مونبلييه، من عدمها.

وتُجرى المباراة مساء هذا السبت، ضمن إطار الجولة الـ 19 من عمر بطولة فرنسا.