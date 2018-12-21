رسميا.. الكاميرون تحتضن كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الكاميرون قبلت بتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية دورة 2021.

وقال “الكاف” في بيان نُشر على موقعه الرسمي، أن الهيئة شهدت حملة ضدها بسبب معلومات خاطئة عن كون قرارتها لا تستند للقوانين.

وذكر البيان أن رئيس دولة الكاميرون بول بيا راسل “الكاف” رسمياً، للإبلاغ عن قبوله إحتضان كأس أمم إقريقيا سنة 2021.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر سحب تنظيم أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية الملاعب.