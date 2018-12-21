“الفاف” تعزي عائلة قائد “الخضر” لسنوات الستينات

توفي اليوم الجمعة، القائد السابق للمنتخب الوطني، ولاعب نادي شبيبة تيارت، الطاهر بن فرحات، عن عمر يناهز الـ74 عاما.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة اقدم، رسالة تعزية، على روح الفقيد، باسم رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، وجميع عائلة كرة القدم الجزائرية.

واستذكر الموقع الرسمي “للفاف”، من خلال هذه التعزية، مشوار الفقيد الطاهر بن فرحات، كلاعب للمنتخب الجزائري، الذي حمل ألوانه في 41 مشاركة.

يذكر أن الفقيد الطاهر بن فرحات، لم يحمل ألوان أي نادي جزائري، بخلاف فريقه شبيبة تيارت، الذي برز فيه، ليصبح بعدها مدربا له.