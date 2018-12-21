بالفيديو والصور.. فشل سحب عياش من البئر وعملية الانقاذ متواصلة

فشلت مصالح الحماية المدنية في محاولتها الاولى لتحرير عياش محجوبي، القابع في بئر ارتوازية ببلدية الحوامد بالمسيلة.

وقال بيان للحماية المدنية ان العملية الاولى لم تكلل بالنجاح، لان هناك مشاكل عديدة.

ويستحيل إخراج العياش بواسطة السحب، لأن العملية فيها خطر كبير على حياته.

وقالت الحماية المندنية ان مصالحها سوف تعود لإمتصاص المياه المتراكمة والحفر إلى الأسفل ثم قص الأنبوب من تحت رجليه.

وقالت ان هذا الحل هو الحل المتبقى لإنتشال الرجل الذي مازل عالقا في البئر منذ الثلاثاء الماضي.