قايد صالح: قواتنا الجوية أًصبحت مقتدرة ومتطورة

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن القوات الجوية بلغت أشواطا أصبحت من خلالها تمثل مكونا أساسيا وقويا ومقتدرا ومتطورا من مكونات الجيش الوطني الشعبي، ووصف النتائج الأولية للتمرين التجريبي لاستعراض طائرات دون طيار بـ”المشجعة والمتجاوبة تماما مع ما كنا نصبو إليه”.

وفي كلمة توجيهية ألقاها في ختام التمرين بالقاعدة الجوية عين وسارة، الخميس، قدم الفريق قايد صالح شكره الجزيل لكافة المشاركين، بجميع مستوياتهم، “الذين برهنوا من خلال هذا التمرين على حسن توظيف مؤهلاتهم وخبراتهم في مجال تطويع المنظومات الحديثة والتجهيزات العصرية، لاسيما الطائرات دون طيار، وساهموا في إعطاء صورة واضحة وجلية عن المستوى العملياتي الجيد الذي بلغته قواتنا الجوية”، حسب نفس المصدر.

وأكد الفريق الذي أشرف على تنفيذ التمرين “أن الأهداف الجليلة التي تثابرون اليوم من أجل تجسيدها ميدانيا، تستحق منكم فعلا هذا الإصرار على النجاح، وإنني إذ أحيي الجميع على مشاركتهم الفاعلة في إجراء هذا التمرين الجوي، كل في موقع مسؤوليته وحدود صلاحياته، فإنني أعـتبر نتائجه الأولية مشجعة ومتجاوبة تماما مع ما كنا نصبو إليه”، مشيرا إلى ضرورة “أن يكون هذا التمرين، محفزا قويا على البحث الدائم عن تنمية المهارات وصقل الكفاءات وتوظيف التجارب والخبرات المكتسبة، وجعل ثماره نقلة نوعية أخرى نحو الأحسن”.

وقال نائب وزير الدفاع إنه ينبغي على الجميع أن “يعي ويدرك مدى المجهودات التي بذلناها في السنوات القليلة الماضية، حتى بلغت القوات الجوية كل هذه الأشـواط، أشـواط أصبحت من خـلالها تمثل مكونا أساسيا قويا ومقتدرا ومتطورا من مكونات الجيش الوطني الشعبي، التي نعتبر أن رهان تطويرها وتحديثها والوصول بها إلى المرامي المرغوبة، هو التحدي الذي سعينا ونسعى إلى استكمال مساره الناجح وكسب نتائجه المأمولة”.

وأضاف رئيس أركان الجيش في كلمته التي تابعها أفراد وحدات الناحية عبر تقنية التخاطب المرئي عن بُعد أن “المتتبع للمسار التحديثي للجيش الوطني الشعبي يستشف دون عناء تلك المجهودات المضنية والمتواصلة المبذولة باستمرار، من أجل بلوغ قواتنا المسلحة أهدافها التطويرية المرسومة”.

وأكد الفريق في ختام اللقاء بالإطارات والأفراد أنه على يقين تام بأن أفراد الجيش الوطني الشعبي واعون كل الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ومدركون تمام الإدراك بأن الاضطلاع بالمهام المسندة لن يتأتى إلا بتحضير القوات، تحضيرا مثاليا، يتناغم مع جسامة هذه المهام النبيلة.