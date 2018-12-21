“الكاف” تُعلن تاريخ إجراء قرعة دور المجموعات برابطة أبطال إفريقيا

سيكون فريقا شباب قسنطينة وشبيبة الساورة ممثلا الجزائر في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا على موعد مع التعرف على منافسيهم في دوري المجموعات في الـ28 ديسمبر الجاري في حال نجاحهما في حسم تأشيرة التأهل يومي السبت والأحد القادمين لهذا الدور.

وستجرى عملية القرعة بالعاصمة المصرية القاهرة وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمس الخميس.

يذكر أن شباب قسنطينة يواجه غدا نادي فيبرس الأوغندي في لقاء العودة، بعدما انتهى لقاء الذهاب بهدف نظيف لصالح “الخضورة” في حين يلعب بعد غدٍ شبيبة الساورة أمام اتحاد طنجة في لقاء العودة بالمغرب لإتمام مهمة الذهاب بعد فوز النسور بثنائية نظيفة.