توقيف إضراب عمال مركب الحجار في عنابة

أنهى مساء اليوم، العمال المضربون في مركب الحجار بعنابة إضرابهم عن العمل مع إنهاء حالة الشلل التي سببها عرقلتهم للسكة الحديدية وسلسة الإنتاج في المركب.

وعلمت “سبق برس” من مسؤول في المركب أن الزيارة التي قادها مدير مجمع إيميتال، طارق بوسلامة، رفقة إطارات من المجمع إلى المركب بداية من يوم أمس، عجلت بدخول المحتجين في حوار مع إدارة المركب قبل أن يتوج اليوم بإمضاء إتفاق بين الطرفين.

وكان المئات من عمال مركب الحجار للحديث والصلب قد دخلوا في إحتجاج منذ أسبوعين للمطالبة بإنهاء العقود المؤقتة وترسيمهم في مناصبهم، وقد تبنت نقابة المركب المنضوية تحت الإتحاد العام للعمال الجزائريين في وقت لاحق مطالبهم.