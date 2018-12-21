بلماضي: “كجزائري.. أحب العيش في بلد مسلم”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن السبب الذي دفعه لإختيار العاصمة القطرية الدوحة من أجل الإستقرار رفقة عائلته، عوضا عن العودة إلى أوروبا.

وأجرى بلماضي حوارا مطولا مع موقع الجزيرة كشف من خلاله عن ظروف العيش في العاصمة القطرية الدوحة قائلا:

“أنا أعيش سعيدا مع أسرتي في قطر وأبنائي يدرسون وينشؤون في الدوحة، وبالنسبة لي كجزائري مسلم أسعد بالذهاب إلى بلدي لتدريب الفريق الوطني، وبشكل عام أنا أشعر بالراحة في أي بلد مسلم عربي لذلك فضلت الحياة في قطر عن العودة إلى أوروبا”.