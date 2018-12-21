بلماضي: “بعض النجوم بخلاء اتجاه منتخباتهم”

أبدى الناخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، رأيه حول الأسباب التي حرمت الأندية العربية، من تخطي الدورالأول، في كأس العالم 2018 بروسيا.

وصرح جمال بلماضي، في حوارح لموقع “الجزيرة” القطري: “المنتخب الكرواتي، بلغ الدور النهائي، لأن كل لاعبيه ينشطون في أندية تلعب في المستويات العليا”.

وأضاف: “بالنسبة للعرب، فلنعطي مثالا بالمنتخب المصري، وهو من الفرق الممتازة في إفريقيا، وله إنجازات كثيرة في أمم إفريقيا. لكن معظم لاعبيه من خريجي الدوري المحلي”.

وتابع: “لذلك لم يحقق شيئا في كأس العالم، الذي يحتاج تراكم خبرات لدى اللاعبين، ولن يتحقق ذلك إلا باللعب في المستوى الأوروبي الأول”.

وأردف بلماضي: “هناك سبب آخر يكمن في بخل بعض النجوم في العطاء بشكل كامل لمنتخبات بلدانهم خوفا من الإصابات”.