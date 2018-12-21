“مصطفى بوشاشي : “كيف يطالبون بالتمديد لشخص انتهى سياسيا

أكد الحقوقي و المحامي مصطفى بوشاشي، بان الرئيس بوتفليقة انتهى سياسيا، مشددا على أن صراع العصب داخل النظام حول مرشح الرئاسيات، قد يضعف فرص النظام في التدخل في الانتخابات المقبلة، وهو ما اعتبره المعارض مصطفى بوشاشي في حواره لـTSAعربي، فرصة لتقديم رجل المرحلة الانتقالية. محملا حركة مجتمع السلم مسؤوليتها التاريخية حيال اقتراح التمديد وتأجيل الرئاسيات.

يتجّه النظام الحالي إلى استعمال القضاء من أجل تدجين الشارع الجزائري، على غرار ما شهدته الأشهر الأخيرة من تحريك قضايا ضد عدد من النقابات المستقلة و بعدها سلسلة اعتقالات في حق صحفيين و فنانين ..، ما تعليقك؟

طبيعة النظام السياسي غير الديمقراطي، هدفه هو الاستمرار في الحكم، و بالتالي الذين يحكمون الجزائر، لا يهمّهم الوطن و لا الشعب الجزائري و لا صورة الجزائر بين الدول و لا مأساة عشرات الشباب الذين يركبون زوارق الموت للهجرة ، لأن الذي يهمهم هو الاستمرار في الحكم، و لو أدى ذلك إلى تدجين و إفساد مؤسسات الدولة بما فيها القضاء.

القضاء في الجزائر اليوم هو وسيلة أو أداة من أدوات النظام، في فرض سياسات معينة من خلال متابعة المناضلين والنشطاء الذين يعارضون السلطة، أو المبلغين عن الفساد في دواليب مؤسسات الدولة. الكثير من وسائل الاعلام يحمّلون القضاة و القضاء المسؤولية بانه لا يقوم بدوره في حماية سيادة القانون و الحقوق و الحريات و متابعة المفسدين، و لكن ليس القضاة هم الذين يتحمّلون المسؤولية، بل أنهم لم يستطيعون القيام بواجبهم نتيجة أنّ النظام أرسى منظمة تشريعية القاضي فيها غير مستقل و غير محمي و غير مؤمن على مساره المهني، مما جعل الكثير من القضاة يشعرون أنهم مجرد موظفين، وان السلطة التنفيذية تتحّكم في تعيينهم و في ترقيتهم و في كل مسارهم المهني، لهذا لا يستطيعون في نهاية المطاف أن يقوموا بعملهم المتمثل في سيادة القانون و مساواة الناس أمام جهاز القضاء .

هل السلطة التشريعية ممثلة لإرادة الشعب و مستقلة، أم أنها تسير في مسار السلطة القضائية؟

النظام السياسي القائم في الجزائر لا يؤمن بالديمقراطية ولا يؤمن بالفصل بين السلطات، و لا يؤمن بأن الشعب هو مصدر السلطة، و بالتالي المؤسسات المنتخبة في الجزائر بما فيها السلطة التشريعية هي مجرد ديكور لا أكثر ولا أقل. و الدليل على ذلك هو أنه منذ إقرار التعددية السياسية في البلاد، 90 بالمائة من القوانين تتم صياغتها واقتراحها منة طرف الحكومة، أو الذين يقفون وراء الحكومة، و دور النواب هو التصويت والتأشير على ما يصدر عن الحكومة، اذا كانت السلطة التشريعية لا تقترح قوانين و لا تراقب صرف المال العام و لا تحقق في قضايا الفساد،ـ وقد عشت هذه التجربة شخصيا عندما كنت في البرلمان ـ. ومرد ذلك إلى أن النظام يرفض أن تكون هناك مؤسسات حقيقية و يرفض أن يكون هناك نواب يمثّلون الشعب حقيقة لهذا تم تدجين السلطة التشريعية و يبدأ ذلك من خلال انعدام الديمقراطية داخل الأحزاب، أي الذين ترشحهم الأحزاب هم في نهاية المطاف لا يختارون على أساس كفآتهم أو مواقفهم أو نضالهم، بل تتحكم في عملية تحضير القوائم المحاباة و المجاملة، و هذا أدى إلى إنتاج مؤسسة تشريعية هي اليوم مجرد ديكور ، مؤسسة مجاملة للنظام أكثر منها تمثيلا للشعب الجزائري.

ماذا عن التجاوز الخطير الذي أطاح بالرئيس السابق للبرلمان السعيد بوحجة، والذي سانده أويحيى وقتها بالقول بأن “شرعية الأمر الواقع” تفرض على بوحجة المغادرة؟

تصريح غير مسؤول، يؤسس لشرعية اللاقانون، فأويحيى حين تحدث عن شرعية الأمر الواقع كان يقصد شرعية اللاقانون، ولو نفسر العبارة فهذا يعني أنهم كمؤسسات يريدون أن يقولوا أن البلد ملكية خاصة، و أن احترامنا للقانون لا يكون إلا حين نريد، و إذا تعارض القانون مع مصالحنا و توجهاتنا سنخرق القانون، و ليس هناك أي حسيب أو رقيب علينا. و أشير هنا ان ما حدث في البرلمان هي قضية رمزية، فالمؤسسات كانت دائما في ظل نظام أحادي غير ديمقراطي تعمل من خلال مصدر القرار المتمثل في السلطة التنفيذية.

النواب أرادوا سحب الثقة من بوحجة لأنهم أمروا بذلك، والإشكالية الأكبر في البرلمان تتمثل في غياب الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، التي جعت اختيار النواب المرشحين تخلق نوعا من الزبانية للنظام. وهو ما أدى إلى انتاج برلمان مدجن، وهذه المؤسسة التي يرضاها نظام لا يريد نساء ورجال يملكون من الاستقامة والنزاهة داخل المؤسسات. وهو ما أدى الى خرق القانون وربط الأبواب بالسلاسة، بشكل مس بصورة الجزائر في سابقة خطيرة لا يمكن تبريرها امام المواطن البسيط. فهذه التصرفات خلقت شعور عام لدى المواطنين بالحقرة واللاقانون والنهب.

ما رأيك في الحديث المتداول عن تمديد عهدة بوتفليقة؟

كان النظام من خلال مجموعة من الأحزاب يطبّلون للعهدة الخامسة، ولما وجد الإخوة في النظام بأن الأمر مستحيل من الناحية البيولوجية، بعثوا ولد عباس أكبر الذين كانوا يطالبونه بالخامسة ليرتاح، وجاؤوا بخطاب جديد للتمديد. وهنا أقول من الناحية القانونية لا يمكن تمديد عهدة الرئيس ألاّ إذا كنّا في حرب والحمد لله الجزائر مستقرة وعليه من الناحية الدستورية لا يوجد ما يمنع اجراء الانتخابات. هؤلاء يحاولون خلق ظروف سياسية للتمديد.

وهنا أريد الإشارة، المدهش في الامر هو حين نرى رئيس حزب معارض يتحدث عن إمكانية التمديد، وهو ما لا يمكنني أن أجد له مخرج سياسي، كيف يطالبون بالتمديد لشخص انتهى سياسيا نتيجة المرض. هذا المقترح لو جاء من عند الموالاة يمكن ان نجد له مبرر لكن أن يأتي من حزب معارض فهو من أجل التبرير للموالاة لكي تقول بان المعارضة هي التي تطلب التمديد. الأحزاب التي تطالب بالتمديد ترتكب خطا كبير، وتتحمل المسؤولية التاريخية لموقفها.

وبعيدا عن هذا فمن الناحية القانونية، لا يستقيم من الناحية السياسية ولا من ناحية استقرار البلاد، لأننا اليوم لا نعرف من يكتب الرسائل ومن يصدر الأوامر ومن يحكم البلاد داخليا أو خارجيا. ولمّا نمدّد نتيجة أنه لا طاقة لبوتفليقة على عهدة خامسة، فإننا نثبت حالة الفراغ، وهو ما يؤكد حالة عدم الاستقرار. وهو ما قد يشكل خطورة على البلاد وقد يؤدي الى انفلات أمني.

هل تعتقد بأنهم لم يحضروا أنفسهم للفترة؟

الواضح أنه ولأول مرة النظام السياسي لم يحضر نفسه، ولم يحضر الشخصية التوافقية، و هذه فرصة للطبقة السياسية والأحزاب للدخول في انتخابات، ليس للنظام اليوم مرشح متقف عليه. وهذا نوع من الانفراج لأن إمكانية تدخل النظام محدودة في ظل اختلاف العصب داخل النظام وعليه يمكن ان نذهب برجل الى مرحلة انتقالية، من خلال انتخابات حقيقية لتكون البداية بشخص يقبله الشعب ولا يخافه النظام. لنمضي في ديمقراطية حقيقية في المستقبل.

ألا ترى بأن ضبابية الرؤية التي خلقها النظام اضعفت المعارضة التي تعجز اليوم عن تقديم مرشحها؟

النظام كما قام بإضعاف المؤسسات، قام بإضعاف المجتمع المدني والأحزاب السياسية، و لم يعد هناك رجال أو نساء لهم مصداقية في تأطير المجتمع، و هذا داخل في استراتيجية النظام في تكسير الأحزاب و كل الرجال و النساء الذين لهم نوع من المصداقية. حيث تم تحيدهم وعزلهم، وذلك في إطار خطة إضعاف الطبقة السياسية والمعارضة.

في تصريح لك في 2014، قلت بأن العملية الانتخابية أصبحت مجرد عبث منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 1999، ما موقفكم اليوم من الانتخابات الرئاسية لـ2019؟

عبثية من ناحيتين، أولا، الجزائريين اليوم لا يؤمنون بفكرة الإنتخابات، وعليه فالمشاركون فيها نسبة ضئيلة. ثانيا النظام يزور الانتخابات وخير دليل على ذلك شهادة الوالي السابق “بشير فريك” الذي يروي تفاصيل عملية التزوير. وبالتالي فكل الانتخابات عبثية وهي الحقيقة ولا يمكن أن تكون إلاّ عبثية الاّ إذا انتقلنا الى انتخابات حقيقية، كالتي تم تنظيمها في تونس بعد الثورة، أين تم تكوين مواطنين وإنشاء جهاز تمت إدارته بميزانية مستقلّة لتشرف تلك الهيئة على انتخابات نزيهة. وفي الجزائر وزارة الداخلية لا يمكنها ضمان ذلك برجال ونساء طبعوا أنفسهم على أنهم في خدمة النظام بدل ضمان انتخابات حقيقية.