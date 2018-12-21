مفاجأة: ماندي بجانب ميسي في تشكيلة "الليغا" المثالية هذا الموسم

حضر اسم الدولي الجزائري عيسى ماندي بجانب أبرز نجوم الدوري الإسباني، ضمن التشكيلة المثالية حتى هذا الوقت من الموسم في "الليغا"...

وأعلن المركز الدولي لدراسة الرياضة (CIES) الكائن مقره في سويسرا، عن هذه التشكيلة المثالية التي حملت اسم لاعب المنتخب الوطني المتألق هذا الموسم مع نادي ريال بيتيس، حيث تم اختيار ماندي بجانب زميله في نفس الفريق، في محور الدفاع، كما عرفت التشكيلة المثالية تواجد أسماء متألقة، في صورة ليونيل ميسي، لويس سواريز، فيليب كوتينيو وجوردي ألبا من المتصدر برشلونة.

وجاءت التشكيلة المثالية التي أعدتها (CIES) على الشكل الآتي: