13 قتيلا في إنفجار منجم فحم بالتشيك

أودى حادث إنفجار منجم للفحم بشمال شرق جمهورية التشيك إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 10 آخرين، نقلوا إلى المستشفى.

ونقل راديو “براغ”، اليوم الجمعة، عن إيفو سيليتشوفسكي، المتحدث باسم شركة “أو كيه دي” المشغلة للمنجم، قوله: إن من بين القتلى 11 بولونيا وتشيكيين إثنين.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وأن ثلاثة منهم مازالوا يتلقون العلاج في المستشفى، بينما أحدهم حالته خطيرة.

وتواصل فرق الإغاثة بذل الجهود للعثور على العمال، الذين فقدوا في المنجم عقب الإنفجار الذي وقع، أمس الخميس، على عمق نحو 800 متر تحت سطح الأرض.