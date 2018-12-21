بونجاح” :هذا ما ينتظرنا مع بلماضي..فيديو
عبّر الدولي الجزائري، بغداد بونجاح عن تفاؤله بعودة المنتخب الوطني، للواجهة، تحت إشراف جمال بلماضي، وهذا في تصريحات لتلفزيون “النهار”.
وقال :”ينتظرنا عمل كبير مع جمال بلماضي، وإن شاء الله سنعود بقوة في الفترة القادمة، ونُسعد جماهيرنا في مُختلف المواعيد”.
وعن أهداف “الخضر” خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 رد :”سنعمل على الذهاب بعيدا في هذه المُنافسة إن شاء الله”.
يُذكر بأن نجم “السد”، يعيش فترة زاهية مع “مُحاربي الصحراء”، بعدما أصبح هدافهم الأول، وعنصرا أساسيا لا يمكن الإستغناء عنه.
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