بالصور و الفيديو .... القصة الكاملة لإنقاذ الشاب "عياش" من عمق البئر تقترب من النهاية

بلغ أفراد الحماية المدنية المراحل الأخيرة لإنقاذ عياش محجوبي هذا مواطن من قرية أم الشمل ببلدية الحوامد -ولاية مسيلة- الذي سقط داخل بئر إرتوازي عميق وبقي عالق داخله على عمق 40 مترا لأزيد من 53 ساعة .

و حسب شهود عيان فإن الشخص العالق لا يزال حيا رغم الوضعية الصعبة التي يتواجد بها حيث يعاني من المياه التي تصل الى ركبته وبرودة الطقس وانقطاعه عن الأكل والشرب

و قامت مصالح الحماية المدنية بجهود مضنية لتحديد موقع الشخص وبعدها الحفر تحت مستوى البئر لضمان عدم تعرض الشخص العالق بأي مكروه من طرف الات الحفر .

ملية الإنقاذ التي انطلقت أمس على الساعة الواحدة زوالا، صعبة للغاية ومعقدة، وذلك بسبب قلة الإمكانيات إذ يتوجب تتبع حفر أنبوب البئر يدويا، وكلما تم التعمق في الحفر ازاددت الأرض أشد صلابة.

قصة الشاب محجوبي عرفت تضامنا شعبيا واسعا إذ توافد سكان المسيلة و القرى المجاورة من كل صوب إلى قرية الشاب، لمتابعة عملية الإنقاذ، كما تطوع 4 مقاولين بآلاتهم الثقيلة لحفر البئر.

