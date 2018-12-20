"كيا الجزائر " حضرت "مفاجأة "و "تخفيضات" مغرية لزوار معرض الإنتاج الوطني

حضرت كيا الجزائر مفاجئة سعيدة لزبائنها حينما قررت عرض أحدث موديلاتها المركبة في الجزائر "اوبتيما " 2019 التي شكلت نقطة تحول تاريخية في تاريخ العلامة الكورية .

وجاء في بيان لـ " كيا الجزائر" الفرع التجاري لمصنع "جلوفيز/كيا" في باتنة التابع لمجمع "جلوبال جروب" تفاصيل عن مشاركتها ضمن فعاليات معرض الإنتاج الوطني، الذي تدور فعالياته خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري حيث تربعت على جناح مساحته 800 متر مربع

و قررت كيا الجزائر تقديم خصومات بـ 80 الف دينار على سيارة "بيكانتو جيتي لاين" الجديدة وذلك يشمل تسليم فوري مع ترقيم لسنة 2019

عروض سيارات كيا المجهزة بـ "جي بي ال " التي أغرت العديد من زبائن كيا في معرض "اوتو واست" لا تزال متواصل في معرض الإنتاج الوطني بالجزائر و تشمل تخفيضات بـ 70 الف دينار على نماذج " بيكانتو" و "ريو"

و بالنسبة لمفاجأة طبعة هذه السنة من معرض الإنتاج نموذج "اوبتيما من "كيا"" فقد أكد البيان انه سيتم تسويقها خلال بضعة اشهر قادمة في نسختين" سونساسيون" و" جيتي لاين ".

النسختين مجهزتين جيدا مع محرك البنزين 2.0 قادر على توليد 157 حصان وعزم دوران من 196 نانومتر مع علبة سرعات أوتوماتيكية من 6 سرعات .

و سيكون لكلا الإصدارين خيارات ذات جودة عالية مثل "الكاميرا البانورامية" و"شاشة" 7 بوصات تعمل باللمس مع "جنوط إطارات" قياس 18 بوصة و م"قاعد جلدية" تعدل إلكترونيا، و"دواسة سرعة" يتحكم فيها باليد وراء عجلة القيادة .