هل بدأ فقير يدفع مُبكّرا ثمن اختياره اللعب لِفرنسا؟



يبدو أن اللاعب نبيل فقير مُقبل على أيّام لا تُبشّر بِالخير، شبيهة بِتلك التي مرّ بها كريم بن زيمة، وكلاهما من أصول جزائرية اختارا ارتداء زيّ منتخب فرنسا.

وقامت شرطة مدينة غرونوبل الفرنسية بِتحقيقات، أفضت إلى تعرّض أشخاص طاعنين في السن إلى عملية احتيال، حيث استطاع مجهولون “التسلّل” إلى حساباتهم البنكية (قرصنة)، وصبّ جزء من أموالهم في إحدى الأرصدة البنكية للاعب الدولي نبيل فقير.

وسيمثل نبيل فقير لاحقا أمام القضاء، وفقا لِما ذكرته أحدث تقارير صحافة فرنسا. عِلما أن هذا الكروي غاب مساء الأربعاء، عن مباراة فريقه أولمبيك ليون والمضيف أميان، ضمن إطار منافسة كأس الرابطة، للسبب المُشار إليه آنفا.

ومثلما تعرّض المهاجم كريم بن زيمة لِحملة شرسة أواخر سنة 2015، شوّهت سمعته، وأبعدته عن منتخب فرنسا، وذلك بِسبب “قضية فالبوينا”. فإنه يبدو جليا أن نبيل فقير (25 سنة) بِصدد المرور عبر نفس النفق المظلم، ولو أنه لا يزال بريئا لِحد الآن.

وتبقى فرنسا وفية لِتقاليدها “الخبيثة”، فهي لا تجد حرجا في تسويد صورة أبناء المستعمرات القديمة، والأمثلة الأمنية والكروية خير دليل.