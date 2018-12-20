الجيش الجزائري ضمن أقوى 25 جيشا في العالم

احتل الجيش الجزائري المركز الـ23 عالميا في قائمة أقوى الجيوش ، حسب آخر تقرير لموقع "غلوبل فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية.

ويعتمد موقع "غلوبل فاير باور" في تصنيفه لأقوى دول العالم عسكريا في العام 2018 ، على عدّة معايير على غرار التعداد السكاني وعدد السكان القابلين للتجنيد والعتاد العسكري والأسلحة المتوفرة بالإضافة إلى معايير اقتصادية وطبيعية أخرى.

وجاءت الجزائر كثاني قوة عسكرية في إفريقيا والعالم العربي بعد مصر التي صنّفت في المركز الـ12 عالميا ، كما تمّ تصنيف الجيش الجزائري كأقوى جيش على المستوى المغاربي.

وعلى المستوى العالمي جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، متبوعة بروسيا ، والصين، والهند، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، وتركيا، ثم ألمانيا .