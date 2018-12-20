منفذ هجوم ستراسبورغ الإرهابي شريف شيكات لن يدفن في الجزائر

على عكس ما كان يريد والد، لن يدفن شريف شيكات منفذ هجوم ستراسبورغ، في الجزائر.

وكان والد الإرهابي من أصل جزائري والذي تسبب في مقتل 5 أشخاص يوم الأربعاء 19 ديسمبر في هجوم بمدينة ستراسبورغ، قد أشار إلى أنه سيطلب تسلم جثة ابنه لدفنها في الجزائر.

غير ان مصدر جزائري أكد لـ”TSA” أن السلطات الجزائرية ترفض طلب إعادة الجثمان إلى الجزائر “وفقا للعقيدة الجزائرية في هذه القضية”، وأضاف “بمجرد أنه ارتكب هذا العمل الإرهابي، فقد قطع نفسه عن الوطن الأم”، مؤكدا أن شريف شيكات لم يعد يعتبر جزائرياً.

وفي الماضي، رفضت الجزائر عدة طلبات لإعادة جثث إرهابيين جزائريين أو من أصول جزائرية قتلوا في الخارج.