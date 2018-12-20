كارثة إنسانية ..وفاة 20 حراق بينهم أطفال بعد اشتعال النار في قاربهم بوهران

توفي 20 حراقا غرقا إثر نشوب حريق في قاربهم في عرض البحر، كان على متنه 29 شخصا من بينهم أطفال.

استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى "زيغود يوسف" بتنس، اليوم الخميس 9 مرشحين للهجرة غير الشرعية تم إنقاذهم من طرف باخرة ليبيرية، حسبما علم لدى إدارة هذا المرفق الصحي.

وأوضح مدير المستشفى، سايب محمد، في تصريح للصحافة المحلية "أن مصلحة الاستعجالات استقبلت صبيحة اليوم تسعة أشخاص مرشحين للهجرة غير الشرعية تم إسعافهم ووضعهم تحت المراقبة الطبية وهم يتواجدون في حالة مستقرة".

وأضاف ذات المسؤول أن "خمسة من هؤلاء المسعفين أصيبوا بحروق متفاوتة

الخطورة بعد احتراق قاربهم"،مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح بين 11 إلى 39 سنة بالإضافة إلى طفلتين لا يتجاوز عمرهما سنتين.

و تم إجلاء الضحايا صبيحة اليوم من طرف سفينة ليبيرية رست بميناء تنس حيث عثرت عليهم ، حسب مصدر أمني ، على بعد 50 ميلا من سواحل وهران.