أويحيى يفتتح معرض الإنتاج الوطني

يفتتح اليوم الخميس صالون المنتجات الوطنية بقصر المعارض بالصنوبر البحري بمشاركة 450 مؤسسة تنشط في مختلف قطاعات النشاط الوطني.

وكشف مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية،إن هذه التظاهرة التي تشارك فيها 450 مؤسسة اقتصادية - من بينها 12 مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع- تهدف إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات، لذلك حملت هذه الطبعة شعار: تنويع الموارد من أجل تنويع الصادرات. وأضاف بقاح أن هذه التظاهرة التي ستمتد فعالياتها إلى غاية السادس والعشرين ديسمبر الجاري سيفتتحها الوزير الأول أحمد أويحيى.