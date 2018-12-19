نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار

الربو التهاب مزمن في الشُّعب الهوائية، يعاني المصاب به من حساسية في الصدر تجاه مواد معيَّنة، وعندما يستنشق المادة المحسسة، تحصل لديه ردة فعل شديدة، تؤدي إلى تورُّم بطانة الشُّعب الهوائية، وتقلص العضلات المحيطة بها، وزيادة الإفرازات المخاطية، فيحصل تضيق في الشُّعب الهوائية، فيصبح دخول الهواء من وإلى الرئتين صعباً.

وفي ظل الأحوال الجوية المتغيِّرة التي تشهدها مختلف المناطق السعودية، لا سيما هطول الأمطار الذي يترافق مع رياحٍ شديدة تثير الأتربة، كشفت وزارة الصحة عن بعض النصائح لمرضى الربو من أجل إتباعها، وهي:

· المطر والهواء البارد من مهيجات الربو، لذا يجب الحرص على تجنبهما قدر الإمكان.

· عندما تكون مضطراً للخروج من المنزل، احرص على تغطية رأسك وفمك وأنفك.

· احمل معك البخاخ الإسعافي دائماً، وإستخدمه مباشرة إذا شعرت بصعوبةٍ في التنفس، أو ضيقٍ في الصدر "كتمة"، أو سعال، أو صفير أثناء التنفس.

· احرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه لك الطبيب.

· ابتعد عن التدخين المباشر وغير المباشر، فهو من أخطر مثيرات نوبة الربو.

وأكدت "وزارة الصحة" ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في الحالات الآتية:

· عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.

· تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس.

· "ازرقاق" في الأطراف، وفي الشفتين واللسان.