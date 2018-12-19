"الجزائر لن تستجيب لعرض الملك للحوار"

توقعت دراسة للمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات فشل مساعي العاهل المغربي التقارب مع الجزائر، ومبادرته لإنشاء آلية للحوار بين الجزائر والرباط، في خطابه بمناسبة ذكرى غزو والده الحسن الثاني للصحراء الغربية، في 1975، بسبب عدم الثقة في نواياه.

في قراءة لخطاب العاهل المغربي محمد السادس الذي ألقاه، في 6 نوفمبر الماضي، الداعي إلى إنشاء "آلية مشتركة" لـ "الحوار المباشر والصريح" بين البلدين، ذكرت الدراسة التي أنجزها المركز الذي يعد أحد أهم وأبرز مراكز البحث في المنطقة، أن المبادرة التي طرحت في ذكرى غزو والده للصحراء الغربية، جاءت غداة قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2440 في 31 أكتوبر 2018 بتجديد ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة ستة أشهر، وعشيّة انطلاق المفاوضات حول الصحراء في جنيف في ديسمبر 2018 "تثير أكثر من سؤال بشأن توقيتها وخلفياتها ومآلاتها الممكنة"، وأن هذه الخطوة "مفاجئةً على أكثر من صعيد، لاسيما أنها الأولى التي يبادر إليها المغرب في عهد الملك محمد السادس".

وعرض العاهل المغربي في خطابه لقضايا الاستثمار وتعزيز التعاون الثنائي تجاه التحديات الإقليمية والدولية، ومن أهمها إشكاليات الإرهاب والهجرة، ومؤكّدًا انفتاح بلاده على المقترحات والمبادرات التي تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز الجمود في العلاقات الثنائية.

وتورد الدراسة أنه لا يمكن النظر إلى هذه الدعوة المغربية إلى الحوار من دون ربطها بمداولات القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2440 وتبعاته. فتمديد مهمة المينورسو لمدّة ستة أشهر فحسب، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كان التمديد يتمّ سنويًا قبل ذلك، يثير قلق الدبلوماسية المغربية. يُضاف إلى ذلك أنه وفي ضوء ما قد تسفر عنه المفاوضات حول الصحراء الغربية، المزمع عقدها في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، وتستنتج أن المغرب يدرك أنه بات من المحتّم عليه أن يأخذ بزمام المبادرة ويحاول الدفع بدينامكية جديدة حول مقترحه للحكم الذاتي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الترحيب الذي لاقته المبادرة عربيًا ودوليًا، فإنه لم يصدر عن الجزائر أيّ موقف رسمي، باستثناء ما رشح من تصريحات لمسئولين سابقين تحفّظوا عن توقيت الدعوة وسياقها. وتذكر أنه لم يسبق هذه الدعوة نقاش عمومي في المغرب يعزز شعبية هذا الطرح، ويبين عائده السياسي بالنسبة إلى المملكة.

ونبهت إلى أن العرض يأتي في لحظة سياسية دقيقة بالنسبة إلى الجزائر، التي تستعد للانتخابات الرئاسية في ربيع 2019، في ظلّ عدم الإعلان الرسمي حتى الآن عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وفي ظلّ موجة التغييرات العديدة التي شهدتها قيادة الجيش الجزائري ووزارة الدفاع، وعدم وضوح المشهد السياسي الجزائري العام في ضوء صراع الأجنحة الجاري.

وتستنج الدراسة من خلال معاينة ظروف وسياقات ومسارات الخطاب وأهدافه، أن احتمالات استجابة الجزائر لدعوة المغرب إلى الحوار المباشر "ضعيفة"، فإنّ هذه المبادرة تبدو موجّهة إلى المجتمع الدولي أكثر منها إلى الجزائر، ضمن مسعى المغرب بكل الطرق لإقحام الجزائر في ملف الصحراء الغربية مباشرةً.

ورغم التشاؤم الذي خلصت إليه الدراسة بخصوص إمكانية حدوث اختراق في العلاقات الثنائية، لافتقاد العرض المغربي للجدية والصدق، وباعتبارها بدت ظرفية في سياقها وتكتيكية في مراميها، أكدت الدراسة أن الحوار بين المغرب والجزائر يظلّ "ضرورة ملحّة"، ومفتاحًا رئيسًا لتلبية مطالب شعبية للبلدين العربيين الجارين وآمالهما، سواء تجاه تكاملهما أو بالنسبة إلى التكامل المغاربي.