إصابة عمال في إنهيار سقف شركة تركية

أصيب خمسة أشخاص مساء اليوم في حادث انهيار سقف مدرج بإحدى ورشات الشركة التركية آس كأ أن بمشروع إنجاز القطب الملحق بجامعة المدية الكائن بإقليم بلدية وزرة على بعد ست كيلومترات عن عاصمة الولاية .

وبحسب مصدر من مكان الحادث،فإن مساحة السقف المنهار تبلغ 400 متر مربع، بعلو متروح بين أربعة وثمانية أمتار،الشيء الذي آستدعى تدخل وقائي لثلاث وحدات لمصالح الحماية المدنية من بلديتي وزرة،بن شيكاو وعاصمة الولاية، أثناء وبعد إسعاف المصابين الذين كانت حالة أحدهم حرجة وإجلائهم نحو مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية.