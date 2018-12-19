والد شكاط يطالب بنقل جثة ابنه إلى الجزائر

طالب والد شريف شيكات منفذ هجوم ستراسبورغ في فرنسا بترحيل جثة ابنه إلى الجزائر.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فإن والد شيكات، تقدم اليوم إلى مصالح بلدية ستراسبورغ لطلب نقل جثة ابنه لدفنها في الجزائر.

وصرح رئيس بلدية ستراسبورغ رولاند ريس لوكالة فرانس برس "الأسرة تطالب بدفنه في الجزائر، ونقل الجثمان سيكون لي أبسط الحلول، لكن ذلك لن ينجح، إذا لم توافق الجزائر على استقبال جثته".

وكانت الشرطة الفرنسية قد قتلت شريف شيكات (29 عاما) في 13 ديسمبر الحالي، في منطقة نويدورف/ميناو بستراسبورغ بعد عملية أمنية على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم المسلح الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد.