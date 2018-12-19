نجل القذافي في سجون زمبابوي!

كشفت سلطات زمبابوي عن وجود لاجئ غير شرعي في سجونها، يدعي أنه ابن العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، بالتبني، وقد رُحل إلى إثيوبيا، لكنه رفض ركوب طائرة متجهة إلى ليبيا.

وأفاد وزير العدل في زمبابوي، زيامبي زيامبي، بأن لاجئا غير شرعي، يدعي أنه ابن للقذافي بالتبني رفض إجراءات ترحيله من البلاد، وكان قد سُفر إلى إثيوبيا حين دخل زمبابوي، لكن حين وصل إلى هناك، رفض النزول من الطائرة للركوب في أخرى متجهة إلى ليبيا، ما اضطر إلى إعادته إلى زمبابوي.

وقال زيامبي أمام لجنة برلمانية معنية بحقوق الإنسان، إن نجل القذافي المزعوم واسمه عبد الله موسى يوسف، فر من ليبيا عام 2011 وبحث عن ملجأ في زمبابوي في أفريل 2014، وتم حبسه منذ ذلك التاريخ في سجن هراري، حيث قال إنه يطلب اللجوء في زمبابوي.