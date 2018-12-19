مدير عام جديد لمجمع سفيتال

عين مجلس إدارة مجمع سفيتال، غادو مافرودوين مديرا عاما جديدا للمجمع خلفا للسعيد بنيكن.

وأفاد بيان لسفيتال تلقت “سبق برس” نسخة منه، أن “السعيد بنيكن ترك منصبه أمس الثلاثاء 18 ديسمبر، بصفته مسؤولًا كمدير عام لمجمع سيفيتال، من أجل تولى مهام أخرى خارج المجمع”.

ووفق المصدر نفسه فإن بنيكن تقلد منصبه في المجملع الملوك لرجل الأعمال اسعد ربراب سنة 2017، وأشاد البيان بمجهوداته في تطوير مسار مجمع سفيتال والنجاحات التي حققها.

وتجدر الإشارة أن المدير العام الجديد غادو مافرودين كان يشغلا منصب المدير العام المساعد المكلف بالموارد البشرية.