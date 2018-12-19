4 آلاف ربط غير قانوني بالكهرباء

أكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي سونلغاز، محمد اركاب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن سونلغاز أن عدد المخالفات المتعلقة بالربط الغير قانوني بالكهرباء تقارب 4000 حالة.

وفي رده على سؤال للصحافة على هامش أشغال يوم دراسي جهوي حول الأمن الداخلي للمؤسسات بخصوص نهب الكوابل والتزود بالكهرباء بشكل غير قانوني الذي يزيد من صعوبات الوضعية المالية للمؤسسة، أكد اركاب بأن مجمعه شكل فرقا للطاقة من أجل مراقبة الشبكات والتدخل بسرعة في حالة السرقة أو المخالفات.

كما أكد في ذات السياق أن عدد عمليات الربط غير القانوني بشبكة الكهرباء قد تراجع مع عمليات إعادة إسكان قاطني الأحياء القصديرية والسكنات الهشة التي تشكل بالنسبة لسونلغاز "مصدر غش".

وأضاف أن "عدد المخالفات المتعلقة بالربط غير القانوني بشبكة الكهرباء يناهز حاليا 4000".

وأجاب على سؤال حول احتمال الرفع من سعر الكهرباء قائلا أن ذلك ليس من صلاحياته وأن لجنة ضبط الكهرباء والغاز هي الوحيدة المخولة بتقديم مثل هذا الاقتراح.

وتابع موضحا "بصفتي رئيسا مديرا عاما لسونلغاز صرحت فقط بأن عملية إنتاج وتوزيع الكهرباء تكلف كثيرا"، معتبرا من جانب آخر أن "الحل لا يكمن فقط في رفع الأسعار".

وأضاف أنه "فضلا عن مراجعة الأسعار يجب مراجعة تسيير المؤسسة من أجل ترشيد نفقاتها بدءا من الإنتاج إلى غاية التوزيع".

أما فيما يتعلق باستثمارات المجمع في إفريقيا فقد تطرق اركاب إلى العقود التي تربط مجمعه ببلدان الجوار سيما تونس والمغرب من أجل تزويدهما بالكهرباء.

كما يطمح المجمع -حسب ذات المسؤول- إلى توسيع عملياته التجارية لتشمل بلدانا افريقية أخرى بأسعار "مدروسة".

وأعرب في هذا الخصوص عن ارتياحه "لتمكن سونلغاز من إنتاج تجهيزاتها الخاصة على المستوى المحلي مما سيسمح لها باقتراح حلول شاملة على بلدان القارة على غرار نقل الكهرباء عبر كوابل الضغط العالي وبوسائل جزائرية"، مشيرا في هذا الصدد إلى مصنع توربينات الطاقة الكهربائية بباتنة الذي سيدخل مرحلة الإنتاج في سنة 2019.

وأعلن في الأخير أن مفاوضات مع شركاء أفارقة ستسمح لسونلغاز بإنجاز شبكة كهربائية في بعض تلك البلدان قبل سنة2020