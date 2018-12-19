مصرف السلام ينطلق في تمويل شراء سيارات “بيجو 208” قريبا

ينطلق مصرف السلام الجزائر في تمويل شراء سيارات “بيجو 208” وفق الصيغة الشريعية الموافقة لتعاليم وأحكام قواعد المعاملات المالية الاسلامية، لتفادي شبهة الوقوع في مخالفات الربا بفضل الإمكانيات التي يوفرها بنك السلام ويضعها في متناول زبائنه.

وعلى هذا الأساس، يقترح المصرف تمويل قريبا السيارة التي تحمل علامة الأسد الفرنسية بيجو 208 من فئتها “تاك فيزيون”، عن طريق البيع بالتقسيط لمدة 60 شهر، في إطار ترقية تسويق المنتوج الوطني عبر القرض الاستهلاكي الذي يحمل شروط محددى في التعامل مع معطيات أحكام الشريعة الإسلامية، في مجال البيوع والحصول على القرض.

ويدرج مصرف السلام الجزائر هذه الخطوة في إطار استراتيجيته الرامية للاستجابة لرغبات وتطلعات المواطنين عموما والزبائن على وجه الخصوص، والعمل على توسيع اقتراحاته وتشكيلة المنتجات المطروحة في السوق الوطنية، من حيث العلامات المقترحة ونوعية السيارات كذلك، لتلبية جميع الرغبات، لاسيما بعد النجاح الذي حققه البنك في تمويل مختلف أنواع السيارات المركبة محليا منذ إعادة إطلاق القروض الموجهة للاستهلاك، فضلا عن المساعي لسياسة التقرب والجوارية التي تتبناها الشركة في تعاملها مع الزبائن.

وتعكس النتائج المالية للمصرف النجاح المحقق حيث إجمالي أصول المصرف 100 مليار دينار وهو ما يعادل مليار دولار، وقاربت المداخيل الصافية للبنك 5 مليار دينار، وبلغت الأرباح الصافية 2 مليار دينار، وهو ما سمح للمؤسسة أن تحقق نموا مهما، حيث وصلت التمويلات إلى غاية شهر سبتمبر الماضي 70 مليار دينار، بينما بلغت قيمة الودائع 76 مليار دينار.