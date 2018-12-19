“نيس” يُعد “فيديو” رائع عن “عطّال”

أعد الموقع الرسمي لنادي “نيس”، “فيديو” رائع، عن الدولي الجزائري، يوسف عطّال ومُستواه الخارق للعادة خلال المُباراة الأخيرة من “الليغ1”.

ويُظهر الظهير الأيمن وهو يتلاعب بمُدافعي “سانت إيتيان” الواحد تلو الآخر، طيلة التسعين دقيقة كاملة، خالقا العديد من الفُرص الخطيرة.

وجاءت إحصائيات إبن “واضية” لافتة، بلمسه للكرة في 76 مرة، و 4 تدخلات ناجحة، إضافة لنسبة تمريرات وصلت نسبتها 85%.

يُذكر بأن خريج مدرسة “شبيبة القبائل” أختير كأحسن لاعب في فرنسا لهذا الأسبوع، كما تواجد في التشكيلة المثالية “لليغ 1”.