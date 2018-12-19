حراك "السترات الصفراء" يصل إلى لبنان ودعوات لتظاهرة حاشدة !

انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" دعوات لناشطين لبنانيين، لتنظيم تظاهرة حاشدة سلمية، يوم الأحد المقبل، في ساحة الشهداء وسط بيروت، احتجاجا على التدهور المعيشي والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، تحت شعار "السترات الصفراء" وهاشتاغ "أنا_نازل_عالشارع".

وكتبت مها مارجي على الفيسبوك:" نازلين عالشارع كرمال حقنا بالطبابة المجانية، حقنا بتخفيض أسعار السلع، حقنا بتخفيض الضرائب وفوائد البنوك اللي نهشتنا، نازلين للمطالبة باستقلال القضاء ومحاسبة الفاسدين.

في حين نشر علي العطار صورة للسترات الصفراء وكتب: "دعوة إلى النزول على ساحة الشهداء نهار الأحد الساعة 12 ظهراً.من اليوم ورايح لازم كل أحد يكون في نزلة عالشارع".

وقد أشعل وفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في أحد مستشفيات لبنان فتيل التظاهرات التي جابت مختلف المناطق اللبنانية، مساء أمس، محملين الأنروا، والدولة اللبنانية، ووزارة الصحة مسؤولية وفاته.