تأجيل الانتخابات الرئاسية: قمة للتحالف الرئاسي اليوم الأربعاء في زرالدة

تتسارع الأحداث على الساحة السياسية، مع اقتراب الرئاسيات، حيث ستعقد قمة للتحالف الرئاسي، اليوم الأربعاء19 ديسمبر الساعة الثالثة زولا، في زرالدة ، غرب الجزائر العاصمة، وفقا لما نقلته “tsa” عن مصدر موثوق.

وينتظر أن يناقش كل من معاذ بوشارب، أحمد أويحيى، عمارة بن يونس وعمار غول مبادرة تأجيل الانتخابات الرئاسية رسمياً.

وتم اختيار زرالدا كرمز للحدث، حيث أنه يشير إلى أول مشاركة مباشرة لرئيس الجمهورية في العملية السياسية، وينتظر أن تؤدي إلى عقد مؤتمر وطني ، يعقبه تعديل للدستور وتأجيل الانتخابات الرئاسية.